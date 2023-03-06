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منها ممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد

6 طرق مهمة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
6 طرق مهمة لخفض ضغط الدم بدون أدوية
المواطن - فريق التحرير

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يحذر الأطباء وخبراء الصحة، من خطورة ارتفاع ضغط الدم لتسببه في مشاكل صحية كبيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية والفشل الكلوي والذبحة الصدرية.

ويؤكد الأطباء أهمية اتباع طرق بسيطة لخفض ضغط الدم دون تناول الأدوية، وفقاً لما نشره موقع ” onegreenplanet” كالتالي:

طرق خفض ضغط الدم بدون دواء

 

1. القدر الكافي من النوم

الحرمان من النوم يشكل ضغطًا شديدًا على أجسامنا وأدمغتنا ، أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، لكن يمكننا أيضًا تعويض قلة النوم بالكثير من النوم، نحتاج إلى قسط كافٍ من الراحة ، من سبع إلى ثماني ساعات ، كل يوم.

2. تجنب الأطعمة المصنعة

النظام الغذائي الصحي هو تجنب الصوديوم (وليس فقط “الملح”) والكربوهيدرات / السكريات المكررة هي أطعمة مصنعة، نظام غذائي كامل يحتوي على الحبوب الكاملة ، والكثير من الخضار ، والمكونات الحقيقية، تعد إضافة التوت الطازج أو المجمد بانتظام (وبشكل معتدل) إلى مزيج الطعام الكامل فكرة جيدة أيضًا لأن لديهم مغذيات نباتية قيمة.

3. احصل على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم

البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم معادن مفيدة للتحكم في ضغط الدم، يساعدنا البوتاسيوم في التخلص من الصوديوم الزائد ويخفف الضغط على جدران الأوعية الدموية، يساعد الكالسيوم على توتر الأوعية الدموية والاسترخاء في اللحظات المناسبة، المغنيسيوم ضروري لتقليل الضغط في الأوعية الدموية، تشمل الأطعمة الجيدة للحصول على هذه العناصر الغذائية الخضار الداكنة والورقية والفاصوليا .

4. إدارة الإجهاد

ارتفاع مستويات التوتر والقلق مروعان لضغط الدم، مجرد الشعور بالتوتر في عيادة الطبيب يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ،علينا أن نحاول مواجهة هذه الأشياء بممارسة اليوجا أو التنزه .

5. الإقلاع عن التدخين

من الناحية الصحية ، لا توجد صفات تعويضية للتدخين ، وكما هو الحال مع الجهاز التنفسي ، فهو صعب جدًا على نظام القلب والأوعية الدموية، إنه يرفع ضغط الدم لدينا ويضعنا في خطر أعلى بكثير للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إذا كان ارتفاع ضغط الدم يمثل مشكلة ، فقد حان الوقت بالتأكيد للإقلاع عن التدخين.

6. ممارسة الرياضة بانتظام

من أفضل الطرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم ممارسة الرياضة بانتظام ، ما نحتاجه هنا هو تمارين القلب نحن بحاجة إلى التعرق ، وجعل القلب ينبض ، والاستمرار في العمل لمدة نصف ساعة، افعل ذلك خمس مرات في الأسبوع، تشمل التمارين المناسبة المشي السريع والركض والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة.

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