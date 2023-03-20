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صحة وطب‎
تعرض لمضاعفات سابقة بسبب إزالة الماء الأبيض

60 دقيقة جراحة تعيد النظر لخمسيني فقد بصره 5 سنوات

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
60 دقيقة جراحة تعيد النظر لخمسيني فقد بصره 5 سنوات
المواطن - واس

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أجرى فريق طبي مختص في أمراض العيون في قسم العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان عملية جراحية دقيقة استغرقت 60 دقيقة لإعادة نظر مريض يبلغ من العمر 50 عاماً بعد فقدانه البصر لخمس سنوات إثر تعرضه لمضاعفات سابقة في العين بسبب عملية جراحية أجرها لإزالة الماء الأبيض .

مضاعفات سابقة

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه بعد عمل الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة تبين أنه لم يتم زراعة العدسة بعد إجراء العملية السابقة بسبب المضاعفات الناتجة عن إزالة الماء الأبيض سبب له ضعف وفقدان لجدار العدسة الداخلي الذي أدى إلى النقص الشديد في النظر لدرجة عدم تمكنه من الرؤية .

خطة علاجية

وأشار الفريق المعالج أنه بعد عمل خطة علاجية للحالة تقرر إجراء عملية جراحية دقيقة حيث زرعوا عدسة في العين وذلك باستخدام خيوط مخصصة (الجورتكس)، وتثبيت العدسة بالخيوط في صلبة العين تكللت ولله الحمد بالنجاح .

يذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أجرى عدد 176 حالة جلوكوما خلال العام الماضي 2022 والتي تشكل خطراً على العين وتسبب ارتفاع الضغط داخلها نتيجة وجود السوائل في مقلة العين.

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