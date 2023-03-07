7 آلاف وظيفة لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

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أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– عدد (7000 وظيفة).
1- لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.
2- يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا