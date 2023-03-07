7 آلاف وظيفة لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

عدد الوظائف: – عدد (7000 وظيفة). شروط التقديم: 1- لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.

2- يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا