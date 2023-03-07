Icon

انتصار كبير للدبلوماسية السعودية في ملف العلاقات مع إيران Icon إزالة غضروف تعيد الحركة لمريض في عنيزة Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب Icon المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية Icon براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة Icon ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا Icon حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك Icon إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي Icon خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق Icon ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

7 آلاف وظيفة لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
7 آلاف وظيفة لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

عدد الوظائف:

– عدد (7000 وظيفة).

شروط التقديم:

1- لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.
2- يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم تصدر حتى الآن
السعودية اليوم

حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم...

السعودية اليوم
جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع قادة إفريقيا
تقارير

جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع...

تقارير
وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز العلاقات السعودية الألمانية
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز...

السعودية اليوم
طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه
غرائب

طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد...

غرائب
وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا
غرائب

وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل...

غرائب
رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل على دراجة نارية للاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل...

السعودية اليوم
تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع
الرياضة

تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع

الرياضة