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توفير مواقع مخصصة ومجهزة للتعبئة والتغليف

8 اشتراطات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
8 اشتراطات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان
المواطن - فريق التحرير

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وضعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، مجموعة من الاشتراطات لتقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

واشترطت الوكالة لاستقبال الطلبات سريان مفعول التراخيص والسجلات التجارية لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة، وألا تقل مساحة المنشأة بالمرافق التابعة عن 600م.

مركبات لنقل الوجبات

وتشمل الاشتراطات، أيضا وجود نظام تحليل مراقبة النقاط الحرجة (HACCp)، وترخيص 3 مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى مزودة بـ 4 عربات من الإستانلس ستيل لكل مركبة.

وتضمنت الاشتراطات أيضاً توفر الخبرة في المجال دون ملاحظات مرتبطة تؤثر على جودة المنتج والخدمة، وتوفير مواقع مخصصة ومجهزة للتعبئة والتغليف لا تقل مساحتها عن 65م، بالإضافة إلى وجود مقر تجهيز الوجبات في المدينة المنورة.

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