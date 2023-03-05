أنجلينا جولي تحتفي بسيدة مسّنة مصرية

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ونشرت أنجلينا جولي صورة السيدة زبيدة في خاصية الستوري عبر حسابها بموقع إنستجرام وذلك كنموذج ملهم لجمهورها، وتأكيدًا على أن التعليم لا يتوقف عند سن بعينه.
وتستهدف مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي “لا أمية مع تكافل”، القضاء على أمية القراءة والكتابة لمستفيدي برنامج تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقد بدأ تنفيذ المبادرة بالمحافظة في الأول من يوليو 2022 بإجمالي عدد دارسين يقدر يـ 6 آلاف دارس وبعدد 487 فصلًا دراسيًا.