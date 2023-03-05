أنجلينا جولي تحتفي بسيدة مسّنة مصرية

احتفت النجمة العالمية أنجلينا جولي بالحاجة زبيدة عبدالعال علي الصعيدي والتي كرمها محافظ المنوفية، بعد حصولها على شهادة محو الأمية في سن الـ87 عامًا، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار “لا أمية مع تكافل” لمستفيدي برنامج التكافل.

محو الأمية

ونشرت أنجلينا جولي صورة السيدة زبيدة في خاصية الستوري عبر حسابها بموقع إنستجرام وذلك كنموذج ملهم لجمهورها، وتأكيدًا على أن التعليم لا يتوقف عند سن بعينه. وتستهدف مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي “لا أمية مع تكافل”، القضاء على أمية القراءة والكتابة لمستفيدي برنامج تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقد بدأ تنفيذ المبادرة بالمحافظة في الأول من يوليو 2022 بإجمالي عدد دارسين يقدر يـ 6 آلاف دارس وبعدد 487 فصلًا دراسيًا.

الحاجة زبيدة

جدير بالذكر، أن السيدة زبيدة عبدالعال تقيم بقرية دكما بمركز شبين الكوم تزوجت في سن الثامنة عشرة وهي أم لـ(8) أبناء وجدة لـ(13) حفيدًا ولم تتعلم في صغرها ووالدها كان لا يؤمن بأهمية تعليم الإناث، وقد بادرت بالالتحاق بالمبادرة والذهاب بنفسها للتعلم وتحقيق حلمها، واستكملت مسيرتها ببيع البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها حرصًا منها على متابعتهم وخوفًا من تسربهم من التعليم.