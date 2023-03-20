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بعد منع الحكومات استخدام التطبيق 

BBC تحظر تيك توك وتخبر الموظفين بحذف تطبيق 

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
BBC تحظر تيك توك وتخبر الموظفين بحذف تطبيق 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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حظرت BBC استخدام تيك توك على الهواتف الذكية الخاصة بالعمل، كما حثت الموظفين على حذفه وسط مخاوف بشأن علاقة شركة التواصل الاجتماعي بالحكومة الصينية.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من حقيقة أنها استغلت تيك توك كوسيلة رئيسية للوصول إلى الجماهير الأصغر سنًا، وجاء في البيان: لا نوصي بتثبيت تيك توك على جهاز شركة BBC ما لم يكن هناك سبب تجاري مبرر، وسنواصل مراقبة وتقييم الوضع.

كما تم إخبار الموظفين بالتالي: إذا كان الجهاز عبارة عن جهاز شركة، ولست بحاجة إلى تيك توك لأسباب تتعلق بالعمل، فيجب حذف التطبيق من على جهازك الذكي، كما حرصت الشبكة على توضيح مدى جدية التعامل مع أي تهديد محتمل للأمن السيبراني.

واعترف مالك تيك توك سابقًا أنه استخدم بيانات من التطبيق لتتبع الصحفيين، بما في ذلك صحفي في Financial Times وآخر في Buzzfeed.

BBC تحظر تيك توك وتخبر الموظفين بحذف تطبيق 

رد فعل التطبيق على قرار BBC

وقال المسؤولون عن التطبيق، الليلة الماضية، إنهم أصيبوا بخيبة أمل من هذه الخطوة التي تستند إلى مفاهيم خاطئة أساسية.

وقال متحدث باسم TikTok: نشعر بخيبة أمل من التوجيهات التي نشرتها بي بي سي، لكننا نرحب بحقيقة أنه لا يزال من الممكن استخدام TikTok كجزء من أغراض التحرير والتسويق وإعداد التقارير، مضيفًا: تتمتع بي بي سي بحضور قوي على منصتنا.

وتابع: نعتقد أن هذا الحظر استند إلى مفاهيم خاطئة أساسية ومدفوعًا بجغرافيا سياسية أوسع.

حظر الحكومات للتطبيق

وتم حظر تيك توك، الأسبوع الماضي، من جميع الهواتف الحكومية البريطانية والأمريكية والكندية بسبب مخاوف من إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة من قبل الحكومة الصينية.

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