HSBC يستحوذ على وحدة من بنك سيليكون فالي بـ 1 يورو 

أعلن بنك HSBC، اليوم الإثنين ، أنه استحوذ على وحدة في بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد ما يوازي 1.13 يورو، بحسب شبكة CNBC الأمريكية.

مردود استراتيجي ممتاز

وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي لـ بنك HSBC: هذا الاستحواذ يتمتع بمردود استراتيجي ممتاز على أعمالنا في المملكة المتحدة.

وذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت، أن الحكومة وبنك إنجلترا سهلا بيع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا إلى HSBC في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب، متابعًا: يضمن هذا حماية ودائع العملاء ومواصلة العمل المصرفي كالمعتاد، دون دعم من دافعي الضرائب، ويسعدني أننا توصلنا إلى حل في مثل هذا الوقت القصير.

واستطرد: HSBC هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان الذي يعنيها هذا الاستحواذ.

ويأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأميركية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقاً للانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي.

مخاوف من تكرار سيناريو 2008

أثارت أزمة انهيار بنك سيلكون فالي، الذي يأتي في المرتبة الـ 16 بين أكبر البنوك في أمريكا بأصول تصل إلى 210 مليارات دولار، حالة من الذعر بالأسواق، مُعيدًا للأذهان أزمة إفلاس ليمان براذرز التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وأمام هذا الذعر الذي انتاب المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، لا سيما بقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، يتحرك الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ إجراءات هادفة للسيطرة على الموقف وطمأنة الأسواق.