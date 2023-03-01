Juventus يستهدف المربع الذهبي

واصل Juventus مع مدربه ماسيمليانو أليجري، تألقه اللافت في المباريات الأخيرة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، أملًا في اقتحام المربع الذهبي.

الفوز ضد تورينو

ولعب يوفنتوس ضد تورينو بالأمس على ملعب “أليانز”، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز اليوفي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم Juventus إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

تألق Juventus

وانتفض Juventus في الجولات الأخيرة، ونجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليواصل التقدم بخُطى ثابتة نحو المربع الذهبي، بعد خصم 15 نقطة من رصيده، بسبب المخالفات المالية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس سلسلة انتصاراته بتجاوز لاتسيو بهدف نظيف، ثم ساليرنيتانا بثلاثة أهداف دون رد، فيورنتينا بنتيجة 1/0، وسبيزيا بهدفين نظيفين، قبل أن يفوز على تورينو بالأمس.

وقلص Juventus الفارق إلى 6 نقاط عن أقرب مركز مؤهل للمشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، و10 نقاط عن أقرب مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق في المباريات المتبقية.

وينتظر يوفنتوس مواجهة قوية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي الممتاز.