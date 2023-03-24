Lionel messi يثير غضب مبابي بعد جملة دقيقة حداد على فرنسا

تسبب الأرجنتيني Lionel messi في غضب زميله الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد احتفال الأول مع جماهير الأرجنتين بالفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب الأرجنتين تُوج بثالث ألقابه في بطولة كأس العالم في ديسمبر الماضي، وذلك بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

تصرف مستفز من Lionel messi

وأظهر مقطع فيديو، ليونيل ميسي وهو يُغني مع الجماهير الأرجنتينية وزملائه في منتخب الأرجنتين أغنية بعنوان “دقيقة حداد على فرنسا لأنهم أصبحوا موتى”.

ويبدو أن ظهور ميسي وغنائه مع لاعبي منتخب بلاده وترديده لهذه الجملة، سوف تسبب في غضب كبير للاعب مبابي.

وكان Lionel messi قاد منتخب الأرجنتين في فجر اليوم الجمعة للفوز وديًّا على منتخب بنما بنتيجة هدفين دون رد.

ليس التصرف الأول

ولا يعد تصرف ميسي هو التصرف الاستفزازي الأول ضد مبابي، حيث سبق لـ إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين أن مسك بدمية عليها صورة مبابي وقام بالسخرية منه مع جماهير الأرجنتين، وذلك بعد عودة منتخب التانجو لبلاده حاملًا لقب كأس العالم.

ورد مبابي على تصرف الحارس الأرجنتيني قائلًا: “ما فعله ليس مشكلتي؟، ليس لدي طاقة لأهدرها على هذه الأمور غير المفيدة”.

وتابع لاعب باريس سان جيرمان: “الفريق لا علاقة له بالمنتخب الوطني، صحيح أنني أشعر بالحزن، بعد خسارة لقب كأس العالم، لكن العقلية الاحترافية تُحتم علي التركيز مع باريس سان جيرمان للفوز بكل بطولة ممكنة في الموسم الحالي”.