آرسنال يرفع شعار فارق النقاط الثمانية عند مواجهة مانشستر سيتي

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، المواجهة المصيرية الليلة أمام وصيفه مانشستر سيتي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023.

وتُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BT SPORT 1 HD, BEIN SPORTS CONNECT”.

آرسنال في الصدارة

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الجانرز في الصدارة برصيد 75 نقطة، ويبحث عن الفوز ليصل للنقطة رقم 78 ويوسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي.

أما مانشستر سيتي فيتواجد في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

وكان آرسنال تعادل تعادلًا مثيرًا أمام نادي ساوثهامبتون بثلاثية لكل فريق يوم الجمعة الماضية، في الجولة الـ32 بعد أن كان الجانرز متأخرًا بثلاثية لهدف ضد ساوثهامبتون.

أما مانشستر سيتي ففاز يوم 15 إبريل الجاري على نادي ليستر سيتي في الجولة الـ31 بثلاثية لهدف.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس في الجولة الـ33 انتهت بفوز وولفرهامبتون على كريستال بالاس بثنائية دون رد، بينما فاز أستون فيلا على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق.

وتقام اليوم مباريات “نوتنجهام فورست ضد برايتون، تشيلسي ضد برينتفورد، ويست هام يونايتد ضد ليفربول، مانشستر سيتي ضد آرسنال“.