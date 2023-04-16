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مرددين شعارات استقيلوا وعار

آلاف التشيكيين ينزلون للشوارع ضد الحكومة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
آلاف التشيكيين ينزلون للشوارع ضد الحكومة
المواطن - فريق التحرير

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تظاهر الآلاف وسط مدينة براغ، الأحد، احتجاجًا على حكومة يمين الوسط التشيكية، متهمين إياها بإيلاء اهتمام كبير لأوكرانيا وتجاهل مشاكلها الاقتصادية.

ارتفاع الأسعار

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، انتقد المتظاهرون حكومة بيتر فيالا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية حيث بلغ معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 15% في مارس.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو جمهورية التشيك إلى الخروج من الناتو وتحث على إرساء السلام في أوكرانيا، مرددين شعارات مثل استقيلوا وعار.

من المعروف أن حكومة فيالا قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة منذ غزو روسيا لها في فبراير 2022.

استبدال الحكومة

وأفاد المتظاهر لوديك سيك، بأنه “يجب استبدال الحكومة بخبراء حقيقيين لأن الوزراء الحاليين غير أكفاء وغير قادرين على التعامل مع الوضع الاقتصادي في هذا البلد.

من جانبها، قالت المتظاهرة ريناتا أوربانوفا التي كانت تحمل العلم التشيكي وجاءت إلى ساحة فاتسلاف في براغ من مدينة بيسك الجنوبية: إن العديد من أعضاء الحكومة “من أنصار الحرب”.

وأردفت: “الشيء الآخر هو أنهم يجعلوننا نعاني اقتصاديًّا، أسعار الوقود والكهرباء باهظة الثمن وكذلك الغذاء”.

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