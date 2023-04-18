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أكثر من 110621 مستفيدًا

آلاف المستفيدين من التحول الرقمي وخدمة تنقل في المسجد الحرام

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
آلاف المستفيدين من التحول الرقمي وخدمة تنقل في المسجد الحرام
المواطن- فريق التحرير

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وصل عدد المستفيدين من تطبيق (تنقل) الرقمي في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، إلى أكثر من (3731) مستفيدًا، الذي يأتي بدوره في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية لتحقيق الرؤية الطموحة والشاملة (2030)، لتسخير التكنولوجيا والتي تعمل على تحقيق أعلى معايير الراحة لأداء ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

عدد المستفيدين

من جانبه، أكد مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام الأستاذ أحمد المقاطي، أنه خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك للعام 1444هــ في المسجد الحرام استفاد أكثر من (110621) من خِدْمَات التنقل داخل البيت العتيق من خلال العربات الكهربائية أو اليدوية مستفيدًا من ضيوف الرحمن.

وأضاف مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام، أن الرئاسة سخرت كافة الموارد البشرية لخدمة ضيوف بيت الله العتيق ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة مضيفًا أن التحول الرقمي في خدمات الرئاسة يعزز من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وينظم المواعيد ومراعاة أوقات الذروة، ويمنع تكدس الحشود في المسارات المخصصة للعربات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمة العربات اليدوية داخل أروقة البيت العتيق وصلت إلى أكثر من (17477) مستفيدًا.

مجهودات شؤون الحرمين

واختتم المقاطي حديثه، أن هذه الخدمات تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، التي تقدمها الرئاسة داعيًا الله –عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.
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