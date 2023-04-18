آلاف المستفيدين من التحول الرقمي وخدمة تنقل في المسجد الحرام

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من جانبه، أكد مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام الأستاذ أحمد المقاطي، أنه خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك للعام 1444هــ في المسجد الحرام استفاد أكثر من (110621) من خِدْمَات التنقل داخل البيت العتيق من خلال العربات الكهربائية أو اليدوية مستفيدًا من ضيوف الرحمن.
وأضاف مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام، أن الرئاسة سخرت كافة الموارد البشرية لخدمة ضيوف بيت الله العتيق ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة مضيفًا أن التحول الرقمي في خدمات الرئاسة يعزز من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وينظم المواعيد ومراعاة أوقات الذروة، ويمنع تكدس الحشود في المسارات المخصصة للعربات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من خدمة العربات اليدوية داخل أروقة البيت العتيق وصلت إلى أكثر من (17477) مستفيدًا.