Icon

وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية Icon مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل Icon مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة Icon تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون Icon شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة Icon نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد Icon مذكرة تعاون بين ساين ووزارة الموارد البشرية Icon نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي Icon وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري

أبرز أرقام النصر في مباريات رمضان

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
أبرز أرقام النصر في مباريات رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق مزيد من الانتصارات في مواجهاته خلال شهر رمضان.

أرقام النصر في رمضان

وخاض العالمي، 12 مباراة في شهر رمضان في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات.

النصر وأبها
لاعبو العالمي – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز ضد الأهلي، الباطن والوحدة بهدفين مقابل هدف، وتجاوز نجران بهدف نظيف، وكسب الفتح بنتيجة 4\2، وتفوق على الفيصلي بنتيجة 4\3، الحزم 3\0 والرائد 4\0.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 4 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين خلال شهر رمضان، أمام الاتفاق والفتح بنتيجة 1\1، وضد التعاون بنتيجة 2\2، بجانب تعادل سلبي أمام الشباب.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

العالمي يستعد لمواجهة العدالة

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
العالم

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7...

العالم
ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه
مشاهير

ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25...

مشاهير
أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن
الرياضة

أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن

الرياضة
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
الرياضة

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الرياضة
بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان
الرياضة

بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين

حصاد اليوم