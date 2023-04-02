أبرز أرقام النصر في مباريات رمضان

يسعى النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق مزيد من الانتصارات في مواجهاته خلال شهر رمضان.

أرقام النصر في رمضان

وخاض العالمي، 12 مباراة في شهر رمضان في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل 4 مرات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز ضد الأهلي، الباطن والوحدة بهدفين مقابل هدف، وتجاوز نجران بهدف نظيف، وكسب الفتح بنتيجة 4\2، وتفوق على الفيصلي بنتيجة 4\3، الحزم 3\0 والرائد 4\0.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 4 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين خلال شهر رمضان، أمام الاتفاق والفتح بنتيجة 1\1، وضد التعاون بنتيجة 2\2، بجانب تعادل سلبي أمام الشباب.

العالمي يستعد لمواجهة العدالة

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة.