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يترك أهله كل عام ليحضر وجبات الإفطار والسحور للمحتاجين

أبوحش شاب سعودي يعد 1000 وجبة رمضانية يوميًا بزنجبار

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
أبوحش شاب سعودي يعد 1000 وجبة رمضانية يوميًا بزنجبار
المواطن - فريق التحرير

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يقوم الشاب المعروف على السوشيال ميديا باسم أبوحش abo-7sh بتحضير 1000 وجبة يوميًا لمدة 30 يومًا، بمفرده، وقد قرر ترك أهله وجماعته ليسافر إلى زنجبار في شهر رمضان، ويشتري جميع أنواع الطعام ويقوم يوميًا بإعداد وطبخ وجبات الإفطار والسحور لـ 1000 محتاج.

وتلك الوجبات ليست وجبات بسيطة، بل تتكون من قطع اللحم والأرز والذي يضعها في أوعية كبيرة وتقديمها للفطار والسحور على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

أين تقع جزيرة زنجبار؟

تقع زنجبار بالمحيط الهندي وتتبع تنزانيا وموقعها جغرافيًا في شرق إفريقيا وتتكون من أنغوجا وجزيرة بمبا وتومباتو وجزيرة مافيا بالإضافة إلى 52 جزيرة أخرى منهم 27 جزيرة صغيرة.

ويشارك أبوحش abo-7sh مقاطعه عبر حسابه الرسمي وهو يعد الطعام في أماكن مختلفة للمحتاجين، وتحتوي الفيديوهات على أجواء من المرح والسعادة مع من يقابلهم أثناء إعداد الطعام وتوزيعه وتناوله في شهر رمضان.

وكان من ضمن ما شاركه في رحلته إلى زنجبار صورة تجمعه مع فتاتين صغيرتين هما هيفاء وأحلام، وكانت إحداهما كفيفة، وكذلك يشارك على عبر حساباته على السوشيال ميديا العديد من القصص واليوميات أثناء الوقت الذي يقضيه في إعداد الطعام وأيضًا في التفاعل من أهالي المنطقة التي يزورها.

بدايات أبوحش

ويُذكر أن بداية هذا الشاب على السوشيال ميديا كانت تقوم على نشر المقاطع الكوميدية، قبل أن يأخذ هذا الطريق، ويتابعه الآن 2.4 مليون متابع على إنستقرام.

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