أحداث السودان تتصدر جوجل وتويتر السعودية

استحوذت الأحداث الدامية في السودان على اهتمامات المستخدمين العرب للإنترنت بخاصة في المملكة، وفقًا لما أظهرته بيانات محرك البحث “جوجل” وموقع التدوين المصغر “تويتر”.

السودان الأكثر بحثًا

وأظهرت قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا في الصفحة التي يخصصها جوجل للسعودية، أمس السبت الموافق 15 أبريل، أن كلمة السودان في صدارة 12 موضوعًا شملتها القائمة، متفوقة على موضوعات أخرى تحظى عادة بشعبية كبيرة بين السعوديين مثل المباريات الرياضية.

تبين القائمة أن أعداد عمليات البحث وصلت إلى ما يزيد على 50 ألفًا، وقد يكون الرقم كبيرًا جدًا لكن معيار جوجل كان “50k”.

ويبحث الجمهور بالسعودية في الإطار الملف السوداني عن أمور مثل: السودان رقم واحد، ماذا يحدث في السودان؟، قوات الدعم السريع، الخرطوم.

السودان تريند تويتر

وفي موقع التدوين المصغر “تويتر”، أظهرت قائمة الوسوم الأكثر تداولاً تصدر موضوع السودان. وعلى سبيل المثال حصد هاشتاغ السودان أكثر من 288 ألف تغريدة حتى صباح الأحد، وفق ما أظهرت مواقع ترصد أرقام التغريدات.

كان هذا الوسم الأكثر تداولاً في دول عربية مثل مصر والجزائر والأردن.

السودان أكثر بحثاً في مصر

وتصدرت موضوعات السودان محركات البحث في مصر أيضًا، وسجلت هذه الكلمة أكثر من 100 ألف عملية بحث.

ويشهد السودان لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.