أحد نزلاء كوبر : ما بقي ولا زول في السجن

كشف أحد نزلاء سجن كوبر تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت فتح أبواب السجن وإخراج كل من فيه من المساجين.

مصعب الشريف يسرد حقيقة ما حدث فى سجن كوبر .#السودان #لا_للحرب pic.twitter.com/A6zeyyTI6F — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) April 23, 2023

فتح سجن كوبر

وقال الشاب السوداني مصعب الشريف، إنهم في السجن كانوا يعانون بشكل كبير من نقص الماء والغذاء وكادوا يموتون جوعًا وبعدما طالبوا حراس السجن بتوفير الطعام والماء لإنقاذ أرواحهم لم يجدوا استجابة بل تم تهديدهم بإطلاق طلقات الرصاص.

وأضاف أنه في وقت لاحق طمأنهم الجنود والحراس بانه سيتم فتح أبواب السجن وإخراجهم جميعًا، وهذا ما حدث بعد ساعات حيث تم جمع السلاح من الحرس ووضعه في مكان آمن وفتح أبواب السجن أمام كافة السجناء مؤكدًا عدم وجود أي شخص في السجن حيث قال : ما بقي أي زول في السجن” في إشارة إلى رموز النظام السابق.

اتهامات الدعم السريع

وكانت قوات الدعم السريع اتهمت قيادة الجيش السوداني النظامي باقتحام سجن كوبر الذي يضم قادة نظام عمر البشير وتحرير السجناء.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع في بيان له إن قادة الجيش السوداني دبروا عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر الذي يضم جميع قادة النظام البائد.

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الدعم السريع سجن سوبا وقامت بإطلاق سراح كافة السجناء بحسب ما أكده السجناء أنفسهم في مقاطع متداولة عبر موقع تويتر.