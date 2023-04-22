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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

أرسنال ينتفض ويتعادل مع ساوثهامبتون في الوقت القاتل

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
أرسنال ينتفض ويتعادل مع ساوثهامبتون في الوقت القاتل
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

تأخر أرسنال ضد ساوثامبتون

وبدأت مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون التي أُقيمت على ملعب الاتحاد بشكل سريع، ونجح كارلوس ألكاراز في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الأولى.

أرسنال ضد ساوثهامبتون
احتفال ألكاراز – المصدر@premierleague

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون الضغط، قبل أن ينجح ثيو والكوت في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 14، لينتفض لاعبو الجانرز بحثًا عن تعديل النتيجة.

وتمكن غابريل مارتينيلي من تقليص الفارق عند الدقيقة 20، بعد تمريرة مميزة من بوكايو ساكا، لتشتعل المباراة، حيث ضغط الفريقان لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر أرسنال ضد ساوثهامبتون.

مارتينيلي
مارتينيلي – المصدر@premierleague

تعادل قاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن يسجل دويي كاليتا كار الهدف الثالث عند الدقيقة 66، وضغط لاعبو الجانرز لتقليص الفارق وتعديل النتيجة سريعًا، ولكن دون جدوى.

دويي كاليتا كار
احتفال دويي كاليتا – المصدر @SouthamptonFC

وحاول لاعبو الجانرز هز الشباك، وانتفضوا في الدقائق الأخيرة، ونجح مارتين أوديغارد في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 88، وسجل ساكا هدف التعادل عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بتعادل أرسنال ضد ساوثهامبتون بنتيجة 3\3.

ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة، ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون إلى 24 نقطة، في المركز الأخير.

ساوثهامبتون
لاعبو ساوثهامبتون – المصدر@premierleague
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