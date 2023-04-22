أرسنال ينتفض ويتعادل مع ساوثهامبتون في الوقت القاتل

انتهت، منذ قليل، مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

تأخر أرسنال ضد ساوثامبتون

وبدأت مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون التي أُقيمت على ملعب الاتحاد بشكل سريع، ونجح كارلوس ألكاراز في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الأولى.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون الضغط، قبل أن ينجح ثيو والكوت في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 14، لينتفض لاعبو الجانرز بحثًا عن تعديل النتيجة.

وتمكن غابريل مارتينيلي من تقليص الفارق عند الدقيقة 20، بعد تمريرة مميزة من بوكايو ساكا، لتشتعل المباراة، حيث ضغط الفريقان لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر أرسنال ضد ساوثهامبتون.

تعادل قاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن يسجل دويي كاليتا كار الهدف الثالث عند الدقيقة 66، وضغط لاعبو الجانرز لتقليص الفارق وتعديل النتيجة سريعًا، ولكن دون جدوى.

وحاول لاعبو الجانرز هز الشباك، وانتفضوا في الدقائق الأخيرة، ونجح مارتين أوديغارد في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 88، وسجل ساكا هدف التعادل عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بتعادل أرسنال ضد ساوثهامبتون بنتيجة 3\3.

ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة، ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون إلى 24 نقطة، في المركز الأخير.