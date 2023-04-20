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أرقام مميزة لـ أحمد شراحيلي بدوري روشن

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
أرقام مميزة لـ أحمد شراحيلي بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم أحمد شراحيلي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز المدافعين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أحمد شراحيلي يتألق

وشارك أحمد شراحيلي في 16 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، بمعدل 1376 دقيقة لعب، حيث بدأ جميع المواجهات بشكل أساسي، ولم يُستبدل سوى في لقاء واحد.

أحمد شراحيلي في دوري روشن
شراحيلي – المصدر @SPL

ونجح شراحيلي في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة وصنع هدفًا، وقام بـ3 تسديدات بدقة وصلت إلى 75%، وقام بـ13 افتكاكًا ناجحًا بدقة بلغت 59.1%، وشتت الكرة 63 مرة، ومنع التسديد 7 مرات وقطع الكرة 17 مرة.

وقام أحمد شراحيلي بـ665 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 89.9%، فيما بلغت دقة تمريراته في ساحة الخصم 76.6%، وقام بمراوغتين ناجحتين، واكتسب خطأين وارتكب 8 أخطاء، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

أحمد شراحيلي
شراحيلي – المصدر @ittihad

الاتحاد بدوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 56 نقطة من الفوز في 17 مباراة والتعادل 5 مرات، وخسر مرة واحدة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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