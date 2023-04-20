أرقام مميزة لـ أحمد شراحيلي بدوري روشن

يُقدم النجم أحمد شراحيلي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز المدافعين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أحمد شراحيلي يتألق

وشارك أحمد شراحيلي في 16 مباراة مع الاتحاد هذا الموسم، بمعدل 1376 دقيقة لعب، حيث بدأ جميع المواجهات بشكل أساسي، ولم يُستبدل سوى في لقاء واحد.

ونجح شراحيلي في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة وصنع هدفًا، وقام بـ3 تسديدات بدقة وصلت إلى 75%، وقام بـ13 افتكاكًا ناجحًا بدقة بلغت 59.1%، وشتت الكرة 63 مرة، ومنع التسديد 7 مرات وقطع الكرة 17 مرة.

وقام أحمد شراحيلي بـ665 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 89.9%، فيما بلغت دقة تمريراته في ساحة الخصم 76.6%، وقام بمراوغتين ناجحتين، واكتسب خطأين وارتكب 8 أخطاء، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد بدوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 56 نقطة من الفوز في 17 مباراة والتعادل 5 مرات، وخسر مرة واحدة.