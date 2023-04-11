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أزمة بنوك سويسرا وأمريكا تطال السويد

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
أزمة بنوك سويسرا وأمريكا تطال السويد
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شركة ألكتا، أحد أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في السويد، اليوم الثلاثاء، إنها أقالت الرئيس التنفيذي، بعد أن فقد الصندوق ما يقرب من 20 مليار كرونة (1.9 مليار دولار) من الاستثمارات في البنوك الأمريكية المتضررة من الأزمة.

بيع الأصول للاستثمار في أمريكا

وقال الصندوق في بيان: خلص مجلس الإدارة الآن إلى أن شركة Alecta بحاجة إلى قيادة جديدة لتنفيذ التغييرات الضرورية في إدارة الأصول واستعادة الثقة، مضيفًا أن الرئيس التنفيذي ماغنوس بيلينغ سيتنحى بأثر فوري، وأن نائبة الرئيس التنفيذي كاتارينا ثورسلوند ستتدخل كمديرة تنفيذية أثناء البحث عن بديل دائم.

أزمة بنوك سويسرا وأمريكا تطال السويد

أعلن الصندوق في منتصف مارس أنه خسر 19.6 مليار كرونة نتيجة ممتلكاته في ثلاثة بنوك أمريكية تضررت من الأزمة: بنك وادي السيليكون (SVB)، وبنك سيجنتشر، وفيرست ريبابليك.

قبل أيام من انهيار SVB  أخبرت أليكتا أنها باعت أصولها في اثنين من أكبر البنوك السويدية من أجل زيادة استثماراتها في البنوك المتخصصة في الولايات المتحدة، لكن في أوائل أبريل، أعلن الصندوق أنه سيقلل من مخاطر امتلاك حصص كبيرة في شركات خاصة بعيدة عن السوق المحلية بعد الآن.

أزمة بنوك سويسرا وأمريكا تطال السويد

اضطرابات في الأسواق المالية

وأدى الانهيار الدراماتيكي لـ SVB وسيغنتشر في أمريكا وكريدي سويس في سويسرا إلى اضطرابات في الأسواق المالية مع مخاوف من انتشار عدوى دولية.

ومع ذلك، فقد خففت السلطات المالية السويدية من حدة التهديد الذي تتعرض له المؤسسات المالية السويدية، وقالت هيئة الرقابة المالية في البلاد، إنه لم يتأثر الاستقرار في النظام ولا معاشات التقاعد المستقبلية إلى أي درجة جديرة بالملاحظة.

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