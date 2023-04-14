أسامة القس: مسلسلات الـ30 حلقة مُهلكة

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علق الكاتب والممثل أسامة القس، على الدراما التلفزيونية في رمضان هذا العام، مؤكدًا أنها مميزة، مشيرًا إلى أن بها أعمالًا نوعية أفضل من العام الماضي على المستويين المحلي والعربي.
أسامه القس: الدراما التلفزيونية هذا العام مميزة وفيها أعمال نوعية أفضل من العام الماضي .. وهناك مسلسلات مثل الهرشة السابعة والصفارة في الدراما المصرية مميزة جدا
@osamaalqass#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hgszt6jarO
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 14, 2023
وأردف القس، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سوالف رمضان المذاع عبر قناة روتانا خليجية، اليوم الجمعة، مؤكدًا أن هناك مسلسلات كانت مميزة مثل مسلسل سفر برلك، والهرشة السابعة والصفارة من الدراما المصرية.
ولفت الكاتب القس إلى فكرة مسلسلات الـ15 حلقة أفضل من نظيرتها التي تحتوي على 30 حلقة، إذ إن الأخيرة مهلكة لصناع العمل وللمشاهد أيضًا.
وأوضح القس أن من سلبيات مسلسلات الـ15 حلقة أنه قد يكون هناك ظلم للمسلسلات التي تعرض في النصف الثاني من رمضان.