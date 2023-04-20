أسطورة البايرن: مولر سيرحل بسبب توخيل

توقع نجم بايرن ميونيخ السابق، ديتمار هامان، رحيل نجم البافاري توماس مولر عن الفريق الأول لكرة القدم، في حالة استمرار المدير الفني توماس توخيل.

خروج البايرن من دوري الأبطال

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بنتيجة 4\1 في مجموع المباراتين، حيث خسر ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد، وتعادلا إيابًا بنتيجة 1\1.

هامان ينتقد توخيل بسبب مولر

واستبعد توخيل، مولر من التشكيل الأساسي لمباراة بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، خاصة أنه من الركائز الهامة في صفوف البافاري.

وكتب هامان في مقال عبر شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”: “لم يمر سوى 4 أسابيع على تولي توخيل، المهمة، ولهذا من المبكر الحكم عليه الآن”.

وأبدى هامان عدم تفهمه لقرار توخيل بعدم البدء بمولر في التشكيلة الأساسية أمام السيتي، خاصة في ظل احتياج الفريق للحماس والقادة داخل أرض الملعب، مضيفًا “من يمكنه فعل ذلك أفضل من توماس؟”.

وانتقد هامان، قرار توخيل بإشراك ساديو ماني خلال أحداث الشوط الثاني، بعد أسبوع واحد من توجيه لكمة في وجه زميله ليروي ساني، مضيفًا: “ظهوره كان لكمة في وجه بايرن ميونيخ”.

وواصل هامان حديثه قائلًا: “يمكنني القول أيضا إنه في عهد توخيل، توماس مولر لن يكون لاعبًا لبايرن ميونيخ الموسم القادم”.

وبرر توخيل قراره باستبعاد مولر من التشكيلة بأن المباراة لا تناسبه، وهو ما علق عليه هامان قائلًا: “إن كانت لديك مواجهتان ضد المان سيتي، ولا يتواجد توماس في أي منهما، فأي مباريات ستناسبه إذن؟”.