أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

تنوي شركة رو. في. دي. إس الروسية، إطلاق قمر صناعي جديد طورته، ليكون أحد أصغر الأقمار الصناعية، التي ستعمل في مدارات الأرض على الإطلاق.

وبحسب وكالة فيستي الروسية، سيتيح المشروع الجديد، إمكانية نقل أقمار صناعية متناهية الصغر بحجم علبة الكبريت.