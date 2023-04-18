280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى خشوع الشيخ السديس في دعاء التهجد ليلة 27 رمضان البيت الأبيض يهاجم البرازيل لقطات لـ جهود أمن العمرة في تنظيم الحشود ليلة 27 رمضان أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق 6 موظفين يبيضون 1.6 مليار دولار في الدنمارك 3 ملايين مصلٍّ في ليلة 27 رمضان بالحرمين: اللهم اعف عنا توقعات بهطول أمطار على العاصمة المقدسة والجموم تحطم زجاج سيارة على طريق عفيف بسبب حبات البرد
تنوي شركة رو. في. دي. إس الروسية، إطلاق قمر صناعي جديد طورته، ليكون أحد أصغر الأقمار الصناعية، التي ستعمل في مدارات الأرض على الإطلاق.
وبحسب وكالة فيستي الروسية، سيتيح المشروع الجديد، إمكانية نقل أقمار صناعية متناهية الصغر بحجم علبة الكبريت.