أصوات انفجارات ضخمة نتيجة سقوط قمر تابع لـ ناسا فوق كييف

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن سكان مدينة كييف، مساء أمس الأربعاء، كشفوا عن مشاهدة وميض ساطع، وسماع دوي عدد من الانفجارات مجهولة المصدر في سماء المدينة، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.

وميض ساطع

وبحسب صحيفة سترانا الأوكرانية، فقد أبلغ أهالي كييف عن وميض ساطع في السماء شوهد بعد الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية.

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن الوميض في السماء فوق كييف، كان نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لوكالة “ناسا” على الأرض. وتم تفعيل إنذار التأهب للغارات الجوية لتجنب وقوع ضحايا من الحطام المتساقط”.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن القمر الصناعي Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager، الذي تم إطلاقه قبل 21 عامًا، سوف يسقط على الأرض بين 19 إلى 20 إبريل.