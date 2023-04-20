Icon

موعد مباراتي إنتر وميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا Icon الحزن يعم تايلند حدادًا على آخر باندا Icon أوباميكانو يُورط البايرن ضد مان سيتي Icon شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات Icon لقطات جوية لهطول الأمطار في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي Icon ملك الأردن يصل جدة وبدر بن سلطان في استقباله Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon أصوات انفجارات ضخمة نتيجة سقوط قمر تابع لـ ناسا فوق كييف Icon حقيقة استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم تفعيل صفارات الإنذار

أصوات انفجارات ضخمة نتيجة سقوط قمر تابع لـ ناسا فوق كييف

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
أصوات انفجارات ضخمة نتيجة سقوط قمر تابع لـ ناسا فوق كييف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن سكان مدينة كييف، مساء أمس الأربعاء، كشفوا عن مشاهدة وميض ساطع، وسماع دوي عدد من الانفجارات مجهولة المصدر في سماء المدينة، كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة.

وميض ساطع

وبحسب صحيفة سترانا الأوكرانية، فقد أبلغ أهالي كييف عن وميض ساطع في السماء شوهد بعد الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية.

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن الوميض في السماء فوق كييف، كان نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لوكالة “ناسا” على الأرض. وتم تفعيل إنذار التأهب للغارات الجوية لتجنب وقوع ضحايا من الحطام المتساقط”.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن القمر الصناعي Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager، الذي تم إطلاقه قبل 21 عامًا، سوف يسقط على الأرض بين 19 إلى 20 إبريل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في المملكة.. تتويج لنجاحات رؤية 2030
السعودية اليوم

انخفاض تاريخي لمعدل البطالة في المملكة.. تتويج...

السعودية اليوم
نحر عنق طليقته وطعنها أمام المارة والأمن المصري يتدخل
حصاد اليوم

نحر عنق طليقته وطعنها أمام المارة والأمن...

حصاد اليوم
سعد بقير الأكثر صناعة للفرص آخر 5 مواسم
الرياضة

سعد بقير الأكثر صناعة للفرص آخر 5...

الرياضة
وظائف لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”
حصاد اليوم

وظائف لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”

حصاد اليوم
مغردون يواسون الحقيل في ذكرى رحيل ابنه: الفقد مُر
السعودية اليوم

مغردون يواسون الحقيل في ذكرى رحيل ابنه:...

السعودية اليوم
هل الصحافة السعودية في خطر؟ قينان الغامدي يُجيب
السعودية اليوم

هل الصحافة السعودية في خطر؟ قينان الغامدي...

السعودية اليوم
حافلات الرياض بلا ركاب في وقت الذروة ومواطنون يكشفون عن السبب
السعودية اليوم

حافلات الرياض بلا ركاب في وقت الذروة...

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة
وظائف

48 وظيفة شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

وظائف