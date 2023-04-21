أكبر سرقة في تاريخ كندا بـ 20 مليون دولار

تحقق الشرطة الكندية في سرقة كمية كبيرة من الذهب، قيمتها 20 مليون دولار كندي (15 مليون دولار أمريكي) بمطار تورونتو.

وقالت الشرطة: إن السرقة وقعت يوم الاثنين 17 إبريل، وشملت كميات من الذهب، ومقتنيات ثمينة أخرى.

ووصلت حاوية تحمل شحنة الذهب في المساء، ونُقلت إلى موقع تخزين السلع، وتعتقد الشرطة أن السرقة تمت هناك.

وقد تكون هذه أكبر سرقة في تاريخ كندا، إلى جانب سرقة شراب القيقب في عامَي 2011 و2012؛ إذ سرق اللصوص 9600 برميل من الشراب بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دولار من مستودع قرب كيبيك.