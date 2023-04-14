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المناطق الاقتصادية ينتج عنها حركة تجارية غير مباشرة

أكثر من 100 ألف وظيفة ستوفرها كل مدينة اقتصادية

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
أكثر من 100 ألف وظيفة ستوفرها كل مدينة اقتصادية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المحلل الاقتصادي عيد العيد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستوفر فرص عمل للشباب السعودي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن توفر كل مدينة اقتصادية أكثر من 100 ألف وظيفة.

وأوضح العيد خلال مداخلة مع برنامج 120 على قناة الإخبارية، أن نسبة توظيف السعوديين في هذه المناطق ستكون في البداية من 30 – 40% مقابل 60 – 70% لتوظيف الأجانب.

دخل عالٍ

من جانب آخر، لفت العيد إلى أن نوعية التوظيف الأجنبي والموظفين الأجانب في هذه المناطق ستكون جيدة ودخولها عالية، وسيكون هناك نقل للتكنولوجيا.

حركة تجارية

وأشار العيد إلى أن ذلك سينتج عنه حركة تجارية غير مباشرة من المدن الصناعية للمدن المجاورة لها، والتي ستستفيد بشكل أو بآخر من هذا الكم الكبير من الموظفين.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة.

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