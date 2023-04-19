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أثناء ذهابه لاصطحاب إخوته الصغار

أمريكي يطلق النار على مراهق قرع جرس منزله بالخطأ

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ صباحاً
أمريكي يطلق النار على مراهق قرع جرس منزله بالخطأ
المواطن - فريق التحرير

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اتُّهم رجل في ولاية ميسوري الأمريكية بإطلاق النار على مراهق، حين قرع جرس باب منزله بالخطأ أثناء ذهابه لاصطحاب إخوته الصغار.

اعتداء من الدرجة الأولى

وقال ممثلو الادعاء: إن أندرو ليستر، البالغ من العمر 84 عامًا، متهم بارتكاب اعتداء من الدرجة الأولى والعمل الجنائي المسلح.

ويُزعم أن السيد ليستر، وهو أبيض البشرة، أطلق النار على رالف يارل، البالغ من العمر 16 عامًا وهو أسود البشرة، مرة في رأسه ومرة في ذراعه ليلة الخميس الماضي. وللمفارقة، فقد نجا الصبي من الموت.

وقال المدعي العام: إن إطلاق النار كان فيه “سلوك عنصري”.

ولم يُتهم السيد ليستر بارتكاب جريمة كراهية، ولا تصف وثائق الاتهام التحيز العنصري المزعوم.

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