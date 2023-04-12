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أمن المنشآت تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية على رتبة جندي

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
أمن المنشآت تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية على رتبة جندي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت عن نتائج (القبول المبدئي) للوظائف العسكرية على رتبة (جندي) (رجال) ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التعليمات:

الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نتيجة القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) مع إحضار المستندات التالية:
1- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (ابشر ـ التوظيف).
2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.
3- إحضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.
4- إحضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم.
5- إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة.
6- إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).
7- إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه.
8- عدد (6) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة ، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم و رقم الطلب خلف الصورة.
9- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

ملاحظة مهمة:

1- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.
2- قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
3- تعتذر لجنة القبول عن استكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.

رابط للاستعلام:

وأشارت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

 

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