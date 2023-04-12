أمن المنشآت تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية على رتبة جندي

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أعلنت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت عن نتائج (القبول المبدئي) للوظائف العسكرية على رتبة (جندي) (رجال) ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نتيجة القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) مع إحضار المستندات التالية:
1- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (ابشر ـ التوظيف).
2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.
3- إحضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.
4- إحضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم.
5- إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة.
6- إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).
7- إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه.
8- عدد (6) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة ، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم و رقم الطلب خلف الصورة.
9- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.
1- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.
2- قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
3- تعتذر لجنة القبول عن استكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.
وأشارت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي اضغط هنا.