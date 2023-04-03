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أوضح نائب وزير الحج والعمرة، د. عبدالفتاح مشاط، أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج عبر منصة نسك.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط: أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج أولوية التسجيل #إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/AqipfDtdeU
— إذاعة الإخبارية (@EKH_Radio) April 2, 2023
وبحسب تصريحات مشاط في اتصال هاتفي مع إذاعة الإخبارية، جاءت أهم الشروط للمرحلة الثانية كما يلي:
– الالتزام بأولوية التسجيل لأداء مناسك الحج.
– الالتزام بالشروط الصحية المعلن عنها.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة فتحت باب التسجيل لأداء مناسك الحج لموسم الحج 1444، للأشخاص الذين سبق لهم أداء الحج قبل 5 سنوات أو أكثر، وذلك بدءًا من اليوم، ويتاح التقديم في الحج 1444 عبر تطبيق نسك أو موقع وزارة الحج والعمرة.
ويستمر التقديم لحج عام 1444هـ، لمن لم يسبق له الحج، إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 1444/12/7هـ حسب المقاعد المتاحة، فيما يبدأ إصدار تصاريح حج عام 1444هـ بداية من 15 شوال المقبل، ويشترط إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات لإصدار التصريح، وحددت وزارة الحج آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات، قبل بداية موسم الحج بـ10 أيام.