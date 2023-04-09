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رسالة مؤثرة من الجد لأول مرة

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لقطات سادس أغنى رجل في العالم الملياردير بيل جيتس لأول مرة مع حفيدته المصرية، مع أنها ولدت منذ 40 يومًا، إلا أن جدها المالك لثروة من 104 مليارات دولار لم يرها إلا أمس السبت.

الحفيدة المصرية

وتصدر جيتس المركز السادس بقائمة أصدرتها الأسبوع الماضي مجلة Forbes الاقتصادية الأمريكية عن أصحاب المليارات، وهو الشريك المؤسس في 1975 لشركة Microsoft لبرامج الكومبيوترات وتوابعها.

ولم ير بيل جيتس حفيدته التي أنجبتها ابنته جنيفر من زوجها المصري الأصل نايل نصار، إلا أمس السبت فقط.

رسالة من الجد لحفيدته

حمل الحفيدة الأولى والوحيدة بحياته، وانفرد بها على حضنه في منزل ابنته، وداعبها ما أمكن بأصبعه على يدها وأصبعها، ثم مضى الجد البالغ 67 عامًا إلى حيث يتابعه في Instagram أكثر من 7 ملايين و800 ألف، فنشر صورته معها، وكتب يقول لحفيدته من كبرى أولاده الثلاثة: “لا أستطيع الانتظار لرؤيتك تكتشفين العالم” جاعلاً التعليقات مقتصرة على عدد من أصدقائه الذين قاموا بواجب التهنئة بعبارات مما قل ودل.

وكانت جينيفر، البالغة 28 عامًا، ارتبطت عاطفيًا في 2017 بنصار، الأكبر سنًا منها بأربعة أعوام، وتطور الارتباط بينهما في 2020 إلى خطوبة، تلاها زواجهما بعد عام. كما ورد أنها الابنة الكبرى لغيتس ممن تزوجها في 1994 وانفصل عنها في 2021 بالطلاق، وهي الأمريكية Melinda French البالغة 60 عامًا، والمتخصصة بعلوم الكومبيوتر والناشطة حاليًا بالعمل الخيري.

زوج ابنة بيل جيتس

أما نصار الذي ولد لأبوين مصريين مهاجرين من محافظة المنوفية، فعاش معظم طفولته ومراهقته بالكويت التي انتقل منها مع عائلته في 2009 إلى كاليفورنيا، حيث درس وتخرج في 2013 ببكالوريوس في الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وهو ملم بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومارس رياضات عدة في مرحلتي الطفولة والشباب، منها كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكنه لم يقتنع سوى بالفروسية وركوب الخيل، كزوجته.

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