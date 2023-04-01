إتاحة التقديم على الحج لمن لم يحج آخر 5 سنوات

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد، أنه اعتبارًا من غد الأحد، سيتاح التسجيل لمن لم يسبق لهم أداء الحج ومن لم يحج خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد: ابتداء من غد سيتاح التسجيل لمن لم يسبق لهم أداء الحج ومن لم يحج خلال السنوات الـ5 الأخيرة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/FycMK31gFN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023
وأضاف سعيد في تصريحات لنشرة “التاسعة” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن هذا يأتي من منطلق وزارة الحج والعمرة وحرصها على إتاحة الفرص العادلة لجميع ضيوف الرحمن داخل المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن أي حاج راغب الآن في التسجيل لحج هذا العام 1444هـ، وأمضى أكثر من 5 سنوات على آخر حجة مسجلة له، يمكنه التقدم واستعراض الباقات واختيار الباقة المناسبة له عبر تطبيق نسك أو من خلال المسار الإلكتروني لبوابة وزارة الحج والعمرة.
وكانت وزارة الحج والعمرة، قالت في وقت سابق، إن إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات يعد شرطًا لإصدار تصريح أداء الفريضة، مشيرة إلى أن إصدار تصاريح حج عام 1444هـ سيكون بداية من 15 شوال القادم.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين، أن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.