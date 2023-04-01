إتاحة التقديم على الحج لمن لم يحج آخر 5 سنوات

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد، أنه اعتبارًا من غد الأحد، سيتاح التسجيل لمن لم يسبق لهم أداء الحج ومن لم يحج خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد: ابتداء من غد سيتاح التسجيل لمن لم يسبق لهم أداء الحج ومن لم يحج خلال السنوات الـ5 الأخيرة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/FycMK31gFN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023

استعراض الباقات

وأضاف سعيد في تصريحات لنشرة “التاسعة” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن هذا يأتي من منطلق وزارة الحج والعمرة وحرصها على إتاحة الفرص العادلة لجميع ضيوف الرحمن داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن أي حاج راغب الآن في التسجيل لحج هذا العام 1444هـ، وأمضى أكثر من 5 سنوات على آخر حجة مسجلة له، يمكنه التقدم واستعراض الباقات واختيار الباقة المناسبة له عبر تطبيق نسك أو من خلال المسار الإلكتروني لبوابة وزارة الحج والعمرة.

شرط لإصدار التصاريح

وكانت وزارة الحج والعمرة، قالت في وقت سابق، إن إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات يعد شرطًا لإصدار تصريح أداء الفريضة، مشيرة إلى أن إصدار تصاريح حج عام 1444هـ سيكون بداية من 15 شوال القادم.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين، أن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.