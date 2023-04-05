إتاحة 12 موقفًا لنقل المصلين والمعتمرين

أكد مدير إدارة التشغيل بالنقابة العامة للسيارات، المهندس أحمد قاري، أن 12 موقفًا متاحًا داخليًا وخارجيًا لنقل المصلين والمعتمرين، إضافة إلى 9 محطات محيطة بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام.

إتاحة 12 موقفًا

وقال قاري في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، إنه متاحًا الآن 12 موقفًا داخليًا وخارجيًا لنقل المعتمرين والمصليين من ضيوف الرحمن، منها 5 طرفية و7 داخلية بواسطة 14 مسارًا، إضافة إلى 9 محطات محيطة بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام.

حافلات نقل المعتمرين

كما بين قاري في مداخلته: “نسعى لتوفير 3000 حافلة لخدمة نقل ضيوف الرحمن، ثم إن عدد المستفيدين تجاوز الـ 19 مليون راكب”.

وأشار إلى أن لجنة تنظيم وترتيب نقل الحجاج والمعتمرين برئاسة إمارة مكة المكرمة، والنقابة العامة للسيارات، هي عضو موجود في هذه اللجنة، والمشغل لهذه الخدمة، وتسعى لتحقيق مستهدفات وأرقام أكبر من الحالية.

تحديات النقابة

وتواصل النقابة العامة للسيارات النجاحات هذا العام بعد تحديات مرحلة التأهيل، بداية من إطلاق أكبر عدد من منشآت النقل المتأهلة للمشاركة في موسم الحج وللمرة الأولى في تاريخ النقابة العامة للسيارات منذ إنشائها وذلك حسب ما صرح به مدير إدارة شؤون الشركات في النقابة العامة للسيارات أ. عبد الله المحمادي.