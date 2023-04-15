إثيوبي في قبضة الأمن لحيازته 25.4 كجم من الحشيش رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار وظائف هندسية شاغرة بشركة البراك وظائف شاغرة في شركة الرقيب التجارية الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض من أمطار غزيرة وظائف شاغرة في مجموعة سيركو الهلال وأوراوا يُعانيان قبل النهائي الآسيوي 28 ألف أسرة استفادت من خيارات سكني مصر تطالب قوات الدعم السريع بتأمين الكتيبة المصرية في السودان السجن والغرامة عقوبة الحصول على أموال الضمان الاجتماعي دون حق
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (25.4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.