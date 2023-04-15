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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إثيوبي في قبضة الأمن لحيازته 25.4 كجم من الحشيش

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
إثيوبي في قبضة الأمن لحيازته 25.4 كجم من الحشيش
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (25.4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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