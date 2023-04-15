إثيوبي في قبضة الأمن لحيازته 25.4 كجم من الحشيش

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (25.4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.