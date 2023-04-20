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من خلال 3 رحلات متتالية

إجلاء القوات المصرية بالسودان عبر 3 طائرات عسكرية

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
إجلاء القوات المصرية بالسودان عبر 3 طائرات عسكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث العسكرى المصري العقيد غريب عبدالحافظ، اليوم الخميس،  أن 3 طائرات نقل عسكرية مصرية هبطت في السودان الأربعاء، لإجلاء معظم القوات المصرية بالبلاد التي تشهد قتالاً منذ أيام.

تنسيق مشترك

وأوضح المتحدث العسكري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه تم التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بين البلدين لتأمين العودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، حيثتم اتخاذ كافة الإجراءات لهبوط 3 طائرات عسكرية أمس في أحد المطارات بالأراض السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية، فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.

تأمين الوصول

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم صباح اليوم وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

ووفقًا للبيان أكدت القوات المسلحة المصرية صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التى وصلت إلى أرض الوطن وكذلك المتواجدة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم.

 

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