إزالة العلامة الزرقاء لغير المشتركين في تويتر

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كشف تويتر أنه سيبدأ بعد ساعات معدودة في إزالة علامة التوثيق عن الحسابات القديمة التي لم تشترك في خدمة تويتر بلو.
هذا وستحذف علامة التوثيق الزرقاء بتويتر لمن لا يدفع الاشتراك بدءًا من 20 إبريل أي بعد ساعات.
وكانت الشركة قد قررت حذف علامة التوثيق القديمة المجانية من حسابات الأشخاص الذين لم يشتركوا في خدمة تويتر بلو بموجب التعديلات التي أجراها رجل الأعمال إيلون ماسك، لذلك يجب على أي شخص يريد الاحتفاظ بعلامة التوثيق في حسابه الاشتراك في خدمة تويتر بلو التي تكلف 8 دولارات شهريًّا.
وفي حالة إذا لم تشترك، يروج لخدمة تويتر بلو أنها ستساعد الحسابات المشتركة فيها على ظهور تغريداتها في صدارة الردود والإشارات ونتائج البحث. بالإضافة إلى ذلك؛ لن توصي خاصية (من أجلك) For You بعد الآن بالمحتوى الذي تقدمه الحسابات التي لم تُوثق.