إعلاميون ومغردون بعد رصد 4 آلاف مخالفة إعلامية: المهنة مزدحمة بمتسولي الشهرة

انهالت التعليقات والتغريدات على خبر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والتي أعلنت خلاله رصد أكثر من 4 آلاف مخالفة إعلامية في الربع الأول 2023م.

وكانت أولى التعليقات تغريدة وزير الإعلام سلمان الدوسري التي أحدثت حالة من التفاعل عبر “تويتر” على جهود الهيئة ودور الإعلام والجمهور المتلقي للرسالة الإعلامية بصفة عامة ودوره في الحد من المخالفات كمتلقي إيجابي لرسائل الإعلام والميديا بمختلف أنواعها.

وزير الإعلام يعلق

وقال وزير الإعلام سلمان الدوسري إن من أهم أدوار منظومة الإعلام، ضمان وجود بيئة إعلامية صحية…وتفعيلاً لهذا الدور فقد تم خلال الربع الأول من 2023 رصد ما يزيد عن 4000 مخالفة لضوابط النشر، والتعصب الرياضي، والعمل الإعلامي دون ترخيص، وتم إصدار أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين، وسنسعى لتطبيق الضوابط، ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات”.

علقت منيرة حسن المشخص بقولها “٤ آلاف عدد ليس بالقليل كنا نتمنى أن لا تصل المخالفات إلى هذا العدد إضافة إلى كنا نتمنى تفصيل أكثر عن ماهية المخالفات وعقوبة كل مخالفة”.

متسولو الشهرة

وغرد الكاتب فرحان الفرحان بقوله “ما معدله 1333 مخالفة شهرياً ! هذا رقم كبير جداً قد يكون مؤشراً على أن مهنة الإعلام مزدحمة بمتسولي الشهرة و أشباه الإعلاميين و أنصاف المثقفين”.

هذا دورنا كجمهور

وعلق أحمد الزهراني بقوله “بعض القنوات وبعض ضيوف البرامج الرياضية من إعلاميين هم سبب انتشار التعصب المقيت لذلك عندما يتجاوز الإعلامي لابد من إيقافه عن الظهور في البرنامج لأشهر ليكون رادع له ولباقي الإعلاميين المتجاوزين، في النهاية شكراً لكم ما تقومون به من عمل وأتمنى أن نرى إعلامنا الرياضي يكون متميز مفيد”.

وقال حسين العامر “في 3 شهور 4 آلاف مخالفة إعلامية ، ونسبة منها بلاغات الجمهور المتابع للمحتوى المخالف، وهذا دورنا كجمهور بحد المحتوى المخالف”.

وعي الجمهور

وعلق وضـــاح بقولها “4 آلاف مخالفة في 3 شهور بس هذا يثبت أن هيئة الإعلام شغالة شغل كبير وأيضا فيه وعي عند الناس في موضوع البلاغات”.

عمل جبار بلغة الأرقام

وتفاعل الإعلامي عبدالعزيز الصوينع مع تغريدة وزير الإعلام بقوله “صحيح معاليك، فالإعلام يلعب دورًا حيويًا في بناء المجتمع، ورصد المخالفات الإعلامية يساعد على ضمان وجود بيئة إعلامية صحية ومتوازنة، ويحمي المجتمع من الأضرار التي يمكن أن تسببها الإعلام الفاسد، كما يساعد نشر الوعي والمعرفة بشكل عام ..”.

كما تفاعل الإعلامي منذر آل الشيخ مبارك على تغريد وزير الإعلام بقوله “عمل جبار تشهد له هذه الأرقام ، أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتهم”.

رصد آلاف المخالفات

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت أنها رصدت خلال الربع الأول من هذا العام 2023م، أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، بلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور عبر قنوات البلاغات المتاحة (15%).

وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.

1700 طلب استدعاء

وبناء على ذلك، أصدرت الهيئة أكثر من 1700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، فيما أحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.

وتنوعت القرارات الصادرة ما بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، فيما ستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.

وتكفل الأنظمة الإعلامية حق المخالف في الاعتراض على القرارات الصادرة خلال المدد النظامية المحددة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية عبر الدخول على الرابط (perform.gcam.gov.sa)، أو عن طريق تطبيق “توكلنا خدمات”.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تضطلع بدورها في تنظيم وتطوير المحتوى الإعلامي لقطاع الإعلام، وذلك في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.