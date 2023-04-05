إفطار رمضاني وسط إطلالة خلابة في الداير

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وسط منظر مهيب وإطلالة خلابة تسر الناظرين، أقام عدد من المواطنين، إفطارًا رمضانيًا على قمة خزان شاهق الارتفاع محافظة الداير بمنطقة جازان جنوب المملكة.
إفطار رمضاني بإطلالة خلابة في محافظة #الداير بمنطقة #جازان جنوب #السعودية#العربية_في_رمضان
عبر:@abuhassan0999 pic.twitter.com/BVPfIdwoCE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 5, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تحليق التجمع في منطقة مرتفعة بالداير تحوطها الجبال بالغة الجمال من أجل تناول وجبة إفطار فريدة من نوعها.
وشهد التجمع رجالًا بمختلف الأعمار، إلا أنهم كانوا حاضرين بروح متحمسة لخوض التجربة التي استمرت حتى دخول الليل، من أجل الاستمتاع بتلك اللحظات.