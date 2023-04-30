إنتر ميلان يقلب الطاولة على لاتسيو ويفوز بثلاثية

انتهت مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحويل النيراتزوري لتأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

تقدم لاتسيو

وبدأت مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو التي أُقيمت على ملعب “سان سيرو” بشكل سريع، حيث ضغط النيراتزوري بقوة، وهدد مرمى الضيوف عند الدقيقة الرابعة بتسديدة من بروزوفيتش، ولكن الحارس بروفيديل أبعدها.

ورد إيموبيلي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس أونانا، ولكن الحكم أشار لتسلل، وهيأ لوكاكو كرة مميزة إلى دارميان، ليلعبها عرضية، ولكن كوريا أهدر الفرصة، قبل أن يحرز الإنتر هدفًا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واستغل أندرسون فيليبي خطأ فادحًا من أتشيربي ليخطف الكرة ويسجل الأول للاتسيو عند الدقيقة 30، وكاد مخيتريان أن يحرز التعادل، ولكن مرت تسديدته أعلى العارضة، وتصدى أونانا لفرصة خطيرة، لينتهي الشوط الأول بتأخر إنتر ميلان ضد لاتسيو بهدف.

إنتر ميلان ينتفض

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الإنتر بقوة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، قبل أن يحرز لاتاورو مارتينيز هدف التعادل عند الدقيقة 78، من تسديدة قوية بعد تمريرة مميزة من لوكاكو.

وسجل جوسينس الهدف الثاني عند الدقيقة 83 من تسديدة مقصية بعد عرضية لوكاكو، قبل أن يحرز لاوتارو الهدف الثالث عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان ضد لاتسيو بنتيجة 3\1.

واقتحم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المربع الذهبي، واحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة في المركز الثاني.