إنتر ميلان يُقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا، وذلك بعد الفوز على فريق يوفنتوس بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة.

الإنتر إلى نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على يوفنتوس 1-0

شاهد الهدف الجميل#إنتر_يوفنتوس #كأس_إيطاليا #أبوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/6g19gxGkyi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 26, 2023

وكانت مباراة الذهاب أقيمت يوم 4 إبريل الجاري وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

يوفنتوس خارج الكأس

وفي مباراة الإياب مساء أمس، سجل اللاعب فريدريكو دي ماركو الهدف الوحيد لفريق إنتر ميلان في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول في شباك اليوفي.

وحافظ الإنتر على تقدمه ليفوز بنتيجة 2/ 1 في مجموع المباراتين ويعبر إلى نهائي كأس إيطاليا في انتظار المتأهل من فريقي فيورنتينا وكريمونيزي.