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بعد الفوز على اليوفي في إياب نصف النهائي

إنتر ميلان يُقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
إنتر ميلان يُقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا، وذلك بعد الفوز على فريق يوفنتوس بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب أقيمت يوم 4 إبريل الجاري وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

يوفنتوس خارج الكأس

وفي مباراة الإياب مساء أمس، سجل اللاعب فريدريكو دي ماركو الهدف الوحيد لفريق إنتر ميلان في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول في شباك اليوفي.

إنتر ميلان ويوفنتوس - كأس إيطاليا

وحافظ الإنتر على تقدمه ليفوز بنتيجة 2/ 1 في مجموع المباراتين ويعبر إلى نهائي كأس إيطاليا في انتظار المتأهل من فريقي فيورنتينا وكريمونيزي.

إنتر ميلان ويوفنتوس - كأس إيطاليا

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