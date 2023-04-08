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بتراجع قدره 179 ألف نسمة

إيطاليا تسجل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في تاريخها

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
إيطاليا تسجل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في تاريخها
المواطن - فريق التحرير

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أكد معهد الإحصاء الإيطالي، أمس الجمعة، أن التراجع الديموغرافي مستمر في ظلّ تهرّم السكان وتسجيل أدنى عدد مواليد على الإطلاق في تاريخ البلد.

عدد سكان إيطاليا

وبلغ عدد سكان إيطاليا 58،851 مليون نسمة في مطلع يناير 2023، بتراجع قدره 179 ألف نسمة مقارنة مع العام السابق (-0،3 في المائة).

وقال المعهد في بيان: بلغ عدد الوفيات 713 ألفًا، والمواليد 393 ألفًا، وهو حدّ أدنى تاريخي جديد.

وأردف أنه في عام 2022 انخفض عدد المواليد لأول مرة منذ توحيد إيطاليا في عام 1861 إلى ما دون عتبة 400 ألف، موضحًا أن التراجع مستمر منذ عام 2008، وهو العام الأخير الذي شهد زيادة في عدد المواليد.

تهرّم السكان

في الوقت نفسه، استمر تهرّم السكان مع ارتفاع متوسط عمر الإيطاليين من 45،7 عام في بداية عام 2020 إلى 46،4 عام في مطلع عام 2023.

وبات من تزيد أعمارهم على 65 عامًا يمثلون 24،1 في المائة من السكان مقابل 23،8 في المائة في العام السابق، في حين بلغ عدد المعمّرين فوق المائة 22 ألفًا، وقد تضاعف ثلاث مرات خلال عقدين، وفق المصدر نفسه.

ويكمن التحدي الديموغرافي في محور مشروع رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي جعلت زيادة الولادات أولوية مطلقة لحكومتها.

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