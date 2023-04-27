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بسبب عدم الالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات المجلس

إيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في جدة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
إيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدينة جدة؛ بسبب عدم الالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات المجلس.

التقيد بالأنظمة

ودعت الأمانة، في بيان لها عبر “تويتر”، مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتَمَدين كافة، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة وقرارات المجلس وأمانته العامة الهادفة إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.

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