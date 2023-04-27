إيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في جدة

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أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدينة جدة؛ بسبب عدم الالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات المجلس.
ودعت الأمانة، في بيان لها عبر “تويتر”، مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتَمَدين كافة، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة وقرارات المجلس وأمانته العامة الهادفة إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.