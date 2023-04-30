إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات بعد سلوكه غير الرياضي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب زكريا هوساوي مدافع نادي الاتحاد؛ وذلك بسبب سلوكه غير الرياضي الذي بدر منه تجاه اللاعب البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب في مباراة الفريقين في دوري روشن يوم الخميس الماضي.

– سيغيب اللاعب زكريا هوساوي لست مباريات وسيتم تغريمه ٦٠ ألف ريال، وذلك ((إذا دوّن حكم مباراة #الاتحاد #الشباب في تقريره أن سبب الطرد هو البصق على المنافس…)) – بالتوفيق للجميع. pic.twitter.com/ZGYK2o3lIQ — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) April 27, 2023

وقررت الانضباط إيقاف هوساوي 6 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

زكريا هوساوي

وكان القانوني أحمد الشيخي علق على عقوبة هوساوي المتوقعة قبل إعلانها رسميًّا وقائلًا: سيغيب اللاعب زكريا هوساوي لـ 6 مباريات وسيتم تغريمه 60 ألف ريال، وذلك في حال إذا دوّن الحكم الصربي لمباراة الاتحاد والشباب، في تقريره أن سبب الطرد هو البصق على المنافس”.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت قيام هوساوي بالبصق على البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.