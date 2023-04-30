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في مباراة الاتحاد والشباب بدوري روشن

إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات بعد سلوكه غير الرياضي

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات بعد سلوكه غير الرياضي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب زكريا هوساوي مدافع نادي الاتحاد؛ وذلك بسبب سلوكه غير الرياضي الذي بدر منه تجاه اللاعب البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب في مباراة الفريقين في دوري روشن يوم الخميس الماضي.

وقررت الانضباط إيقاف هوساوي 6 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

زكريا هوساوي

وكان القانوني أحمد الشيخي علق على عقوبة هوساوي المتوقعة قبل إعلانها رسميًّا وقائلًا: سيغيب اللاعب زكريا هوساوي لـ 6 مباريات وسيتم تغريمه 60 ألف ريال، وذلك في حال إذا دوّن الحكم الصربي لمباراة الاتحاد والشباب، في تقريره أن سبب الطرد هو البصق على المنافس”.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت قيام هوساوي بالبصق على البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

 

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