فحوصات طبية لكبار السن بالمسجد الحرام وليد الزهراني يبدع في تقليد قائد صفقات أحد الأندية السعودية عودة الطيران بين السعودية وسوريا خطوة تعزز التواصل وتعالج صعوبات مواطني البلدين دعوة السعودية لوزير خارجية سوريا لزيارتها يدعم الوصول لحل سياسي ارتفاع خسائر ميدغلف للتأمين بنسبة 139 % إلى 324 مليون ريال وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” موعد أذان المغرب الخميس 22 رمضان بجميع المناطق المراعي تعلن توزيع مليار ريال أرباحاً للمساهمين تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من الركود أزمة داخل جيش السودان وكلمة السر مطار مروي
وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير%
|إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|2,854,602
|2,236,222
|27.65
|صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|2,449,427
|1,400,454
|74.9
|صافي المطالبات المتحملة
|-2,161,413
|-1,357,668
|59.2
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|1,694
|1,392
|21.7
|فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|-385,713
|-180,041
|114.24
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|63,798
|47,779
|33.53
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|-323,947
|-135,588
|138.92
|إجمالي الدخل الشامل
|-369,589
|-157,594
|134.52
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|645,060
|1,014,649
|-36.42
|مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة)
|0
|0
|–
|ربحية (خسارة) السهم
|-3
|-1.34
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي