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خلال العام المالي 2022

ارتفاع خسائر ميدغلف للتأمين بنسبة 139 % إلى 324 مليون ريال

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
ارتفاع خسائر ميدغلف للتأمين بنسبة 139 % إلى 324 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف للتأمين” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها سجلت خسائر قبل الزكاة بلغت 324 مليون ريال مقابل خسائر 135 مليون ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 139 في المائة.

نتائج الشركة المالية

وجاءت نتائج الشركة المالية كالتالي:

بند العام الحالي العام الماضي التغير%
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) 2,854,602 2,236,222 27.65
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) 2,449,427 1,400,454 74.9
صافي المطالبات المتحملة -2,161,413 -1,357,668 59.2
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق 1,694 1,392 21.7
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) -385,713 -180,041 114.24
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين 63,798 47,779 33.53
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة -323,947 -135,588 138.92
إجمالي الدخل الشامل -369,589 -157,594 134.52
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 645,060 1,014,649 -36.42
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) 0 0
ربحية (خسارة) السهم -3 -1.34
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
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