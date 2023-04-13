ارتفاع خسائر ميدغلف للتأمين بنسبة 139 % إلى 324 مليون ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف للتأمين” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها سجلت خسائر قبل الزكاة بلغت 324 مليون ريال مقابل خسائر 135 مليون ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 139 في المائة.