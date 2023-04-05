استئناف الرحلات الجوية بين جدة وأربيل لخدمة المعتمرين

بدأ استئناف الرحلات الجوية بين مدينة جدة وأربيل العراقية، صباح اليوم الأربعاء، والتي ستسهم في تقديم العديد من التسهيلات للمعتمرين والمسافرين إلى المملكة.

فيديو | وصول طائرة الناقل السعودي إلى مطار أربيل قادمة من جدة #الإخبارية pic.twitter.com/1EH7kJkhyq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023

ونشرت ” قناة الإخبارية” لقطات تظهر وصول طائرة تابعة للناقل الجوي السعودي قادمة من مدينة جدة إلى مطار أربيل بشمال العراق.

رحلتان أسبوعيًا

وبحسب مراسل “الإخبارية” فراس الدليمي، فإن الرحلات الجوية لن تقتصر فقط على الحج والعمرة، وإنما سيتم تسيير رحلتين في الأسبوع بشكل منتظم، وسط توقعات بزيادة هذه الرحلات في الفترة المقبلة.

فيديو | مراسل #الإخبارية من أربيل فراس الدليمي: الرحلات بين المملكة وأربيل غير مقتصرة على الحج والعمرة وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة pic.twitter.com/8odsLxPk5n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023

ومن المقرر أن يستأنف الناقل السعودي الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة، فيما سيستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي أولى الرحلات المباشرة من أربيل، وستكون على متن الطائرة مجموعة من المعتمرين القادمين من العراق.