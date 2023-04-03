استشهاد فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال عملية نابلس

قتل فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها، الاثنين، في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

عملية نابلس

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن قواته وقوات حرس الحدود وجهاز الأمن العام نفذت صباح الاثنين، عمليات استباقية ووقائية في مدينة نابلس بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأكد البيان اعتقال شخصين يشتبه في أنهما ساعدا منفذ هجوم إطلاق النار في بلدة حوارة في 25 مارس المنصرم.

إطلاق نار

وقتل شقيقان إسرائيليان يومها في إطلاق نار استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: “أطلق عدد من المسلحين النار في اتجاه القوات التي ردت بالذخيرة الحية”.

مصادرة عتاد عسكري

وأكد البيان مصادرة عتاد عسكري ومسدس وذخيرة وسيارة استخدمها المهاجم الذي نفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة.

ونقل مراسل وكالة فرانس برس عن شهود عيان أن “قوات كبيرة من الجيش داهمت عدة أحياء في المدينة صباح الاثنين لتنفيذ اعتقالات”.

مداهمات نابلس

وتشهد المدينة منذ عدة أشهر تصاعدًا للعنف بين الجانبين، إذ ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمات لاعتقال “مطلوبين” تتخللها مواجهات دامية.

وقتل منذ مطلع العام الحالي أكثر من 100 شخص بسبب التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.