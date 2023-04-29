رامون دياز: الهلال صعّب المباراة على نفسه وزير الداخلية: ضربة تتلوها ضربات لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات استمرار الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوبا بناء تفوز بجائزة جلوبال كأفضل مؤسسة عربية لفئة العمل الإنساني موعد مباراة أوراوا ضد الهلال في جولة الإياب تعليق الدراسة الحضورية غدًا في رجال ألمع وصول طائرة إيرانية إلى جدة لنقل رعايا أجلتهم السعودية من السودان الهلال يؤجل حسم دوري أبطال آسيا لمواجهة الإياب في اليابان الخارجية اليمنية: نثمن دور السعودية لإجلاء رعايانا من السودان
أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، عن استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الأحد في جميع مدارسها.
وقالت الإدارة في بيان صادر عنها إنه “بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأحد الموافق 10-10-1444هـ في جميع المدارس”.