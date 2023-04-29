استمرار الدراسة عن بعد في محايل عسير غدًا

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، عن استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الأحد في جميع مدارسها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها إنه “بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الأحد الموافق 10-10-1444هـ في جميع المدارس”.