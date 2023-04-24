استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد رمضان

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أكدت وزارة الحج والعمرة أن شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة مستمر بعد شهر رمضان.
وقالت الوزارة في ردها على عدة استفسارات عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
ولفتت إلى أنه يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.
كما أكدت أيضًا أنه يسمح لغير المحصنين بالصلاة في الحرمين وإصدار التصاريح من تطبيق نسك لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق “نسك”، للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
وأشارت إلى أن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق “توكلنا”، على أن تكون حالة المتقدم الصحية في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا وغير مخالطٍ لمصاب.