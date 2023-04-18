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الطيران الحربي يحلق في الأجواء

اشتباكات بمحيط قصر الرئاسة في الخرطوم

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
اشتباكات بمحيط قصر الرئاسة في الخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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تتواصل الاشتباكات في الخرطوم، صباح الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، حيث شهدت جولة من الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش، فيما حلق الطيران الحربي في سماء خرطوم بحري، مستهدفاً مقار للدعم.

قذائف ثقيلة

واندلعت اشتباكات عنيفة مجدداً بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة، اليوم الثلاثاء، وأكدت قناة العربية، في نبأ عاجل، سماع دوي قذائف مدفعية ثقيلة ومتوسطة ومضادات للطائرات في الخرطوم بحري.

فيما لا يزال الآلاف من المدنيين عالقين في منازلهم بالعاصمة، دون حتى مياه للشرب أو أدنى الاحتياجات اليومية من مأكل وعناية طبية، لاسيما بعد فشل الحفاظ على وقف لإطلاق النار وفتح مسارات آمنة.

لجنة أطباء السودان

إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان خروج معظم مستشفيات العاصمة ومرافقها الصحية من الخدمة.

بينما استمر الفريقان العسكريان المتحاربان في تقاذف المسؤوليات والانتصارات أيضا.

مبنى الضيافة

وأعلن الدعم السريع السيطرة على القصر الرئاسي ومبنى التلفزيون الرسمي، فيما نفى الجيش ذلك.

كذلك زعمت قوات الدعم السيطرة على مبنى الضيافة الملاصق لمقر القيادة العامة، دون إمكانية التأكد من مصدر مستقل.

معاناة المستشفيات

أتت تلك التطورات الميدانية وسط هلع بين السكان المدنيين، ومعاناة المستشفيات من نقص في الأدوية والمساعدات الطبية، مع إغلاق مطار العاصمة لليوم الرابع على التوالي. في حين ارتفع عدد القتلى إلى نحو 180، وسجلت إصابة 1800 جريح كحصيلة أولية.

وأعلنت منظمات غير حكومية عديدة ووكالات تابعة للأمم المتحدة تعليق أنشطتها، في قرار سيكون له تداعيات وخيمة في بلد يؤثر فيه الجوع على أكثر من واحد من كل ثلاثة من سكّانه، البالغ عددهم 45 مليونًا.

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