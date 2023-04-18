Icon

اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس Icon تصاميم خلابة لـ فندق تشيدي الحجر بمدينة الحجر التاريخية Icon ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ‎تشاد Icon مواجهة شرسة بين تمساح ضخم وأنثى فيل دفاعًا عن صغيرها Icon طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال Icon محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في البريميرليج Icon جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان Icon تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته Icon ضبط 67 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي Icon تبرعات اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 1.270 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على خلفية تهم موجهة له بقضية جديدة

اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية، رفيق عبدالسلام، مساء اليوم الاثنين، اعتقال قوات الأمن لرئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

اعتقال الغنوشي

وأضاف عبدالسلام في تدوينة على “فيسبوك”: “دولة قطاع الطرق الليلية تقتحم بيت رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وتقتاده لثكنة العوينة”، بحسب وصفه.

وأردف رفيق عبدالسلام: “كل الحريات والحقوق مضمونة في العهد الزقفوني السعيد”، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.

من المعروف أن الغنوشي مثل نهاية الشهر الماضي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني، على خلفية تهم موجهة له في قضية جديدة.

ويواجه الغنوشي منذ أشهر عددًا من القضايا والتحقيقات، من بينها ما يتعلق بنعت أمنيين بالطواغيت خلال جنازة لأحد قيادات حركة النهضة، علاوة على قضية الشركة الإعلامية المعروفة بـأنستالينغو، فضلًا عن ملف تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم