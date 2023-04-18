اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس تصاميم خلابة لـ فندق تشيدي الحجر بمدينة الحجر التاريخية ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد مواجهة شرسة بين تمساح ضخم وأنثى فيل دفاعًا عن صغيرها طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في البريميرليج جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته ضبط 67 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي تبرعات اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 1.270 مليار ريال
أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية، رفيق عبدالسلام، مساء اليوم الاثنين، اعتقال قوات الأمن لرئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
وأضاف عبدالسلام في تدوينة على “فيسبوك”: “دولة قطاع الطرق الليلية تقتحم بيت رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وتقتاده لثكنة العوينة”، بحسب وصفه.
وأردف رفيق عبدالسلام: “كل الحريات والحقوق مضمونة في العهد الزقفوني السعيد”، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.
من المعروف أن الغنوشي مثل نهاية الشهر الماضي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني، على خلفية تهم موجهة له في قضية جديدة.
ويواجه الغنوشي منذ أشهر عددًا من القضايا والتحقيقات، من بينها ما يتعلق بنعت أمنيين بالطواغيت خلال جنازة لأحد قيادات حركة النهضة، علاوة على قضية الشركة الإعلامية المعروفة بـأنستالينغو، فضلًا عن ملف تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر.