اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس

أعلن القيادي في حركة النهضة التونسية، رفيق عبدالسلام، مساء اليوم الاثنين، اعتقال قوات الأمن لرئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

اعتقال الغنوشي

وأضاف عبدالسلام في تدوينة على “فيسبوك”: “دولة قطاع الطرق الليلية تقتحم بيت رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وتقتاده لثكنة العوينة”، بحسب وصفه.

وأردف رفيق عبدالسلام: “كل الحريات والحقوق مضمونة في العهد الزقفوني السعيد”، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.

من المعروف أن الغنوشي مثل نهاية الشهر الماضي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني، على خلفية تهم موجهة له في قضية جديدة.

ويواجه الغنوشي منذ أشهر عددًا من القضايا والتحقيقات، من بينها ما يتعلق بنعت أمنيين بالطواغيت خلال جنازة لأحد قيادات حركة النهضة، علاوة على قضية الشركة الإعلامية المعروفة بـأنستالينغو، فضلًا عن ملف تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر.