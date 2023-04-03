اغتيال مدون عسكري روسي بقنبلة داخل تمثال

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قتل المدون العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي، في انفجار داخل أحد مقاهي مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وفي التفاصيل، أسفر الانفجار عن سقوط 25 مصابًا من المتواجدين وسط تجمع لمتابعي تاتارسكي، ورجح عدد من شهود العيان خروج الانفجار من قنبلة مدسوسة داخل تمثال تسلمه المدون قبل وقت قصير من الحادث.
وأفادت إحدى شهود العيان، بأن الفتاة التي منحت تاتارسكي التمثال، سخرت منه وعلقت بأنه يبدو كقنبلة، قبل أن تتحول المزحة إلى حقيقة.
وأردفت أن الفتاة أمسكت بالميكرفون وقالت له: إنها فنانة تدعى ناستيا، درست النحت في أكاديمية الفنون، وصنعت له ذلك التمثال، لكن حراس الأمن منعوها من الدخول به إلى المقهى، لأنهم اشتبهوا في كونه قنبلة، وهو الموقف الذي أضحك الجميع، بحسب موقع لايف رو.
ولفتت الشاهدة إلى أن الفتاة منحت تاتارسكي التمثال، وأنها قد لا تكون متورطة في الحادث، وتم خداعها لدس القنبلة وسط التمثال، فيما أكدت وسائل إعلام روسية أن الفتاة غادرت المقهى قبل الحادث بدقيقتين.