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ظاهرة تحدث مرة واحدة في العام

اقتران كوكب الزهرة بعنقود الثريا في سماء المملكة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
اقتران كوكب الزهرة بعنقود الثريا في سماء المملكة
المواطن- فريق التحرير

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يعد هذا العام مثاليًا، بسبب ارتفاع كوكب الزهرة وعنقود الثريا بشكل مناسب فوق الأفق بعد غروب الشمس مما سيتيح لسماء المملكة بعض الوقت لتصبح مظلمة في ظاهرة سماوية تحدث مرة واحدة في العام.

ظاهرة سماوية استثنائية

في تقرير عرضته العربية، أكدت اقتران كوكب الزهرة بعنقود نجوم الثريا، على سماء المملكة، ضمن أحد أجمل عناقيد النجوم المفتوحة في سماء الليل، مشيرة إلى أن الحدث سيشاهد بواسطة التلسكوبات الصغيرة.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، على أن كوكب الزهرة يظهر بعد غروب الشمس منذ عدة أشهر، في منظرٍ غاية في الجمال للعين المجردة، مع شفق المساء تزين الأفق الجنوب الغربي.

ظهور عنقود الثريا

وبين أنه عند قيام الراصد بتوجيه المنظار نحو الزهرة سيظهر عنقود الثريا في نفس مجال الرؤية يمين الكوكب حيث يفصل بينهما درجتان، ومن المتوقع أن يظهر كوكب الزهرة وعنقود الثريا في نفس مجال الرؤية تلسكوب صغير، فمجرد قيام الراصد بتوجيه المنظار نحو الزهرة سيظهر عنقود الثريا في نفس مجال الرؤية يمين الكوكب حيث يفصل بينهما درجتان

كوكب الزهرة

وأشار أبو زاهرة، إلى أن كوكب الزهرة يبعد مسافة حوالي 160 مليون كيلومتر فقط من الأرض في هذا الوقت، وعنقود الثريا على مسافة حوالي 444 سنة ضوئية، مشيرًا إلى أنه تم تسمية ألمع تسعة نجوم من هذا العنقود على اسم الأخوات السبع في الأساطير اليونانية مع والديهم، وأنه عند الرصد من مكان مظلم وخالٍ من العوائق، يمكن رؤية هذا العنقود النجمي بالعين المجردة.

 

وأردف، أن اقتران كوكب الزهرة بعنقود نجوم الثريا يحدث مرة واحدة فقط في السنة، وأن أفضل اقتران يحدث دائمًا في أبريل، وهذا العام يعتبر مثاليًا، لأن الزهرة والثريا سيكونان مرتفعين بشكل مناسب فوق الأفق.

 

 

 

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